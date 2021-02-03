Son dakika haber! İdlib'de roket saldırısı: 1 ölü, 3 yaralı
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Son dakika haber! İdlib'de roket saldırısı: 1 ölü, 3 yaralı

03.02.2021 14:57 | Son Güncelleme: 03.02.2021 15:00
Son dakika haber! İdlib'de roket saldırısı: 1 ölü, 3 yaralı

Son dakika haberler... Suriye'nin İdlib "gerginliği azaltma bölgesi" sınırları içindeki sivil yerleşimlere Esed rejiminin düzenlediği roket saldırısında 1 sivil yaşamını yitirdi.

Suriye'nin İdlib "gerginliği azaltma bölgesi" sınırları içindeki sivil yerleşimlere Esed rejiminin düzenlediği roket saldırısında 1 sivil yaşamını yitirdi. 3 sivil yaralandı.

AA muhabirinin yerel kaynaklardan edindiği bilgilere göre, Hama'nın batı kırsalında seyir halindeki araca düzenlenen roket saldırısında 1 sivil öldü, 3 sivil yaralandı.

İdlib'deki durum

Türkiye, Rusya ve İran arasında 4-5 Mayıs 2017'de gerçekleşen Astana toplantısında, İdlib ve komşu illerin (Lazkiye, Hama ve Halep vilayetleri) bazı bölgeleri, Humus ilinin kuzeyi, başkent Şam'daki Doğu Guta ile ülkenin güney bölgeleri (Dera ve Kuneytra vilayetleri) olmak üzere 4 "gerginliği azaltma bölgesi" oluşturuldu.

Ancak rejim ve İran destekli teröristler, Rusya'nın hava desteğiyle 4 bölgeden 3'ünü ele geçirip İdlib'e yöneldi. Türkiye, Eylül 2018'de Rusya ile ateşkesi güçlendirmek için Soçi'de ek mutabakata vardı.

Rusya ve rejim güçleri, Mayıs 2019'da tüm bölgeyi ele geçirmek için operasyonlara başladı ve İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi içinde çok sayıda büyük yerleşimi ele geçirdi.

Son olarak Türkiye ve Rusya arasında 5 Mart'ta Moskova'da yeni bir mutabakat sağlandı.

Rejim güçlerinin zaman zaman ihlal ettiği ateşkes büyük ölçüde korunuyor. 2017-2020 döneminde yaklaşık 2 milyon sivil, Rusya ve rejim güçlerinin saldırılarında Türkiye sınırına yakın bölgelere göç etmek zorunda kaldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ahmet Karaahmet

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