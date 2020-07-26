Son dakika haber... - İdlib'de bomba yüklü motosiklet patladı: 9 yaralı
Son dakika güncel haberine göre - İdlib'de bomba yüklü motosiklet patladı: 9 yaralı Suriye'nin İdlib kentinde bomba yüklü motosikletin patlaması sonucu 9 kişi yaralandı.
26.07.2020 21:34 | Son Güncelleme: 26.07.2020 21:45
- İdlib'de bomba yüklü motosiklet patladı: 9 yaralı
AFRİN - Suriye'nin İdlib kentinde bomba yüklü motosikletin patlaması sonucu 9 kişi yaralandı.
Suriye'nin İdlib kentinde bulunan Cela Caddesi'nde bomba yüklü motosiklet patladı. Patlama sonucu 9 sivil yaralanırken, çevredeki binalarda maddi hasar meydana geldi. Olay yerine sevk edilen sivil savunma ekipleri yaralıları hastaneye kaldırırken, patlama nedeniyle çıkan yangına müdahale edildi.
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Kaynak: İHA