Son dakika... İdlib'de akaryakıt istasyonunda patlama: 2 ölü, 7 yaralı - Haberler
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Son dakika... İdlib'de akaryakıt istasyonunda patlama: 2 ölü, 7 yaralı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Son dakika haber: Suriye'nin İdlib şehrinde benzin istasyonunda meydana gelen patlamada 2 kişi hayatını kaybederken, 7 kişi yaralandı.

Suriye'nin İdlib şehrinde benzin istasyonunda meydana gelen patlamada 2 kişi hayatını kaybederken, 7 kişi yaralandı.

Suriye'nin İdlib şehrinin kuzeyindeki Kafr Losin kasabasındaki bir akaryakıt istasyonunda patlama meydana geldi. Sivil Savunma ekipleri patlama sonucu 2 kişinin hayatını kaybettiğini ve 7 kişinin de yaralandığını duyurdu. Yaralılar hastaneye kaldırıldı.

(Kenana Hendawi- Abu Mucahit El Halebi/İHA)

Son dakika... İdlib'de akaryakıt istasyonunda patlama: 2 ölü, 7 yaralı

Son dakika... İdlib'de akaryakıt istasyonunda patlama: 2 ölü, 7 yaralı

Son dakika... İdlib'de akaryakıt istasyonunda patlama: 2 ölü, 7 yaralı

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

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