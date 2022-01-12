Son dakika... İdlib'de akaryakıt istasyonunda patlama: 2 ölü, 7 yaralı

Suriye'nin İdlib şehrinde benzin istasyonunda meydana gelen patlamada 2 kişi hayatını kaybederken, 7 kişi yaralandı.

Suriye'nin İdlib şehrinin kuzeyindeki Kafr Losin kasabasındaki bir akaryakıt istasyonunda patlama meydana geldi. Sivil Savunma ekipleri patlama sonucu 2 kişinin hayatını kaybettiğini ve 7 kişinin de yaralandığını duyurdu. Yaralılar hastaneye kaldırıldı.

(Kenana Hendawi- Abu Mucahit El Halebi/İHA)