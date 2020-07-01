Son dakika haber! İdlib'de 19'uncu Türk-Rus kara devriyesi icra edildi
Son dakika gelişmesine göre MİLLİ Savunma Bakanlığı, İdlib'deki M4 karayolunda, kara ve hava unsurlarının katılımıyla 19'uncu Türk-Rus birleşik kara devriyesinin icra edildiğini duyurdu.
01.07.2020 12:55 | Son Güncelleme: 01.07.2020 13:35
MİLLİ Savunma Bakanlığı, İdlib'deki M4 karayolunda, kara ve hava unsurlarının katılımıyla 19'uncu Türk-Rus birleşik kara devriyesinin icra edildiğini duyurdu.
Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "TR-RF mutabakatı çerçevesinde İdlib'deki M4 karayolunda, kara ve hava unsurlarının katılımıyla 19'uncu Türk-Rus birleşik kara devriyesi icra edilmiştir" denildi.
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ANKARA,
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Kaynak: DHA