Son dakika haber | İçişleri: "Yurt içinde terörün ortadan kaldırılmasına yönelik sürdürülen Yıldırım operasyonlarında...
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Son dakika haber | İçişleri: "Yurt içinde terörün ortadan kaldırılmasına yönelik sürdürülen Yıldırım operasyonlarında...

Gelen son dakika haberine göre İçişleri: "Yurt içinde terörün ortadan kaldırılmasına yönelik sürdürülen Yıldırım operasyonlarında toplam 54 terörist etkisiz hale getirildi.

Son dakika haber | İçişleri:
11.09.2020 09:09 | Son Güncelleme: 11.09.2020 09:09

İçişleri: "Yurt içinde terörün ortadan kaldırılmasına yönelik sürdürülen Yıldırım operasyonlarında toplam 54 terörist etkisiz hale getirildi."

Son Dakika Haberleri - Son Dakika Haber - Güncel Haberler

Kaynak: AA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Donald Trump Mansur Yavaş Abdülhamit Gül Emmanuel Macron Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Seda Sayan Hande Erçel Demet Akalın Çağatay Ulusoy
Spor Tamer Tuna Lionel Messi Rıza Çalımbay Malcolm Thomas Bülent Korkmaz
Daha Fazla İsa Özer Merve Mercan Otilia Bruma Buse İskenderoğlu
Şu an buradasınız: Son dakika haber | İçişleri: "Yurt içinde terörün ortadan kaldırılmasına yönelik sürdürülen Yıldırım operasyonlarında... - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 11.9.2020 09:12:39. #1.14#
title