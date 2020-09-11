Son dakika haber | İçişleri: "Yurt içinde terörün ortadan kaldırılmasına yönelik sürdürülen Yıldırım operasyonlarında...
Gelen son dakika haberine göre İçişleri: "Yurt içinde terörün ortadan kaldırılmasına yönelik sürdürülen Yıldırım operasyonlarında toplam 54 terörist etkisiz hale getirildi.
11.09.2020 09:09 | Son Güncelleme: 11.09.2020 09:09
İçişleri: "Yurt içinde terörün ortadan kaldırılmasına yönelik sürdürülen Yıldırım operasyonlarında toplam 54 terörist etkisiz hale getirildi."
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Kaynak: AA