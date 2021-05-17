Son dakika haber: İçişleri: 'Eren' operasyonlarında 10 terörist etkisiz hale getirildi (2)
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Son dakika haber: İçişleri: 'Eren' operasyonlarında 10 terörist etkisiz hale getirildi (2)

Son dakika haber: İçişleri: 'Eren' operasyonlarında 10 terörist etkisiz hale getirildi (2)
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Edinilen son dakika gelişmesine göre ETKİSİZ HALE GETİRİLEN TERÖRİST SAYISI 10'A YÜKSELDİİçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Siirt'te 3 teröristin daha etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

ETKİSİZ HALE GETİRİLEN TERÖRİST SAYISI 10'A YÜKSELDİ

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Siirt'te 3 teröristin daha etkisiz hale getirildiğini açıkladı. Bakan Soylu, "Eren-13 Operasyonları kapsamında; Siirt-Eruh ilçesi Yassıdağ kırsalında 3 terörist daha etkisiz. Eren Operasyonlarında bugün etkisiz hale getirilen terörist sayısı 10'a yükseldi" dedi.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Son dakika gündem: İçişleri Bakanı Soylu, Eren-13 operasyonları kapsamında Siirt'in Eruh ilçesi Yassıdağ kırsalında 3 teröristin daha etkisiz hale getirildiğini,...
Son dakika gündem: İçişleri Bakanı Soylu, Eren-13 operasyonları kapsamında Siirt'in Eruh ilçesi Yassıdağ kırsalında 3 teröristin daha etkisiz hale getirildiğini,...
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Son dakika haber: İçişleri: 'Eren' operasyonlarında 10 terörist etkisiz hale getirildi (2) - Haberler
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