Son dakika haber: İçişleri: 'Eren' operasyonlarında 10 terörist etkisiz hale getirildi (2)

Edinilen son dakika gelişmesine göre ETKİSİZ HALE GETİRİLEN TERÖRİST SAYISI 10'A YÜKSELDİİçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Siirt'te 3 teröristin daha etkisiz hale getirildiğini açıkladı.