Son dakika haber... İçişleri Bakanlık Sözcüsü İsmail Çataklı: "Terör örgütlerine yardım/yataklık yaptığı ve örgütlerle irtibatlı olduğu değerlendirilen 3 bin 149 şüpheli...
06.03.2021 11:19 | Son Güncelleme: 06.03.2021 11:23
Edinilen son dakika haberine göre İçişleri Bakanlık Sözcüsü İsmail Çataklı: "Terör örgütlerine yardım/yataklık yaptığı ve örgütlerle irtibatlı olduğu değerlendirilen 3 bin 149 şüpheli gözaltına alınmış, 490 kişi tutuklanmıştır"
İçişleri Bakanlık Sözcüsü İsmail Çataklı: "Terör örgütlerine yardım/yataklık yaptığı ve örgütlerle irtibatlı olduğu değerlendirilen 3 bin 149 şüpheli gözaltına alınmış, 490 kişi tutuklanmıştır" - ANKARA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı