Son dakika haber... İçişleri Bakanlık Sözcüsü İsmail Çataklı: "Terör örgütlerine yardım/yataklık yaptığı ve örgütlerle irtibatlı olduğu değerlendirilen 3 bin 149 şüpheli...

Edinilen son dakika haberine göre İçişleri Bakanlık Sözcüsü İsmail Çataklı: "Terör örgütlerine yardım/yataklık yaptığı ve örgütlerle irtibatlı olduğu değerlendirilen 3 bin 149 şüpheli gözaltına alınmış, 490 kişi tutuklanmıştır"