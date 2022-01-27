Son dakika haber: İçişleri Bakanlığının eğitim programında Irak, çeşitli yönleriyle ele alındı

İçişleri Bakanlığınca düzenlenen eğitim programında konunun uzmanları, Türkiye'nin komşularından Irak'ın sosyal, kültürel ve siyasi yönlerini anlattı.

"Komşu Coğrafyamız-3: Sosyal, Kültürel ve Siyasi Yönleriyle Irak" başlıklı eğitim programı İç Güvenlik Stratejileri Dairesi Başkanlığının ev sahipliğinde düzenlendi.

Programda konuşan İç Güvenlik Stratejileri Dairesi Başkanı Can Ozan Tuncer, ortak bilgi birikimine katkı sunduğuna inandıkları bu eğitimlerle, konulara daha derin bakabilme kapasitesini geliştirmeyi amaçladıklarını söyledi.

Irak ve Suriye gibi Türkiye'nin yakın coğrafyasındaki devletlerin barındırdığı tehditlere dikkati çeken Tuncer, "Buraları sosyal, kültürel, askeri, ekonomik ve hukuki boyutlarıyla kavrayabilmemiz, bu ülkelerde yaşanabilecek olumsuzlukların bize yansımalarını azaltabilmemiz için önemli." diye konuştu.

Ortadoğu Araştırmaları Merkezinden (ORSAM) uzmanlar Bilgay Duman "Irak Ülke Profili", Sercan Çalışkan "Irak'ta Güvenlik ve Haşdi Şabi", Yusuf Can Ayaz "Irak'ta Toplum Yapısı ve Dinamikler", Feyzullah Tuna Aygün "Irak'ta Güncel Siyaset ve Geleceğe İlişkin Senaryolar" başlıklarında sunum yaptı.