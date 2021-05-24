Son dakika haber: İçişleri Bakanlığının başlattığı "Engelsiz 112" uygulamasıyla engeller ortadan kalkıyor
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Son dakika haber: İçişleri Bakanlığının başlattığı "Engelsiz 112" uygulamasıyla engeller ortadan kalkıyor

Son dakika haber: İçişleri Bakanlığının başlattığı 'Engelsiz 112' uygulamasıyla engeller ortadan kalkıyor
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Bir son dakika haberine göre Çorum'da, işitme ve konuşma engelli vatandaşların ihtiyaçlarını daha rahat dile getirebilecekleri 'Engelsiz 112' uygulaması hayata geçirildi.

Çorum'da, işitme ve konuşma engelli vatandaşların ihtiyaçlarını daha rahat dile getirebilecekleri 'Engelsiz 112' uygulaması hayata geçirildi.

İçişleri Bakanlığı Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı tarafından hazırlanan Engelsiz 112 Uygulaması, engelli vatandaşların imdadına yetişiyor. Engelsiz 112 Uygulaması ile birlikte konuşma ve işitme engeli olan bireyler her türlü acil durumlarda sağlık ekiplerine ulaşabiliyor.

Ücretsiz olarak indirilebilen bir telefon uygulaması olan Engelsiz 112 hizmeti ile işitme ve konuşma engeli olanlar, acil çağrı merkezine ulaşıyor. Arayan kişi ile 112 çağrı alıcı personel arasında görüntülü konuşma ve anlık mesajlaşma ile sağlanan iletişim esnasında arayan kişinin konum bilgileri de haritada görülebiliyor.

"GÖREVLİLERİMİZ İŞARET DİLİYLE VATANDAŞLARIMIZLA İLETİŞİME GEÇİYOR"

Uygulama hakkında bilgi veren 112 Acil Çağrı Merkezi Müdürü Arif Demiral, engelli bireylerin uygulamayı işletim sistemlerinin uygulama mağazasından ücretsiz olarak indirebileceğini söyledi.

Engelli 112 uygulamasının Bakanlığın onayının ardından aktif hale geldiğini anlatan Demiral, "Engelli bireylerimiz uygulamayı indirdikten ad-soyad ve TC'sini kaydettikten sonra örneğin şeker hastalığı veya tansiyon rahatsızlığı varsa oraya sağlık bilgilerini giriyor. Bunun yanında acil durumda herhangi bir yakınında numarasını buraya kaydedebiliyor. Acil bir durumda engelli bireylerimizin yakınına da ulaşılıyor. Engelli vatandaşlarımız bu uygulamayı indirirse bizim devlet olarak, 112 Acil Çağrı Merkezi olarak ulaşmamız daha rahat olur. Engelli vatandaşlarımız uygulamayı indirdikten sonra bakanlık tarafından onaylandıktan sonra uygulama aktif hale geliyor. Uygulama aktif olduktan sonra engelli vatandaşlarımız acil bir arama yaptığında Ankara'daki Acil Çağrı Merkezimiz devreye giriyor. Burada görevlilerimiz işaret diliyle vatandaşlarımızla iletişime geçiyor. Çorum'dan arama yapıldıysa Ankara 112 Acil Çağrı Merkezi, Çorum 112 Acil Çağrı Merkezi ile konferans sistemiyle iletişim geçiyor. Vatandaşımızın durumuna hemen ekipler yönlendirilerek müdahale ediliyor" dedi.

112'YE SMS YOLUYLA ULAŞILABİLİYOR

112 Acil Çağrı hizmetleri kapsamında hayata geçirilen SMS ve e-car hizmetleri hakkında da açıklamada bulunan Demiral, "İnsanlar 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ulaşamadığında ya da sesli olarak konuşamadığında 112'ye SMS atarak durumunu bildiriyor. Biz de 112 olarak arayan kişiye ya sesli ya da kişinin durumuna göre SMS'le dönüş yapıyoruz. Vatandaşlarımız mesaj attığında konumu sisteme direkt olarak düşmekte. Biz de konum bilgisine göre vatandaşlarımıza en yakın ekipleri sevk ediyoruz. Diğer bir uygulamamız da e-car uygulaması. Firmaların 2018 yılından sonra hayata geçirdikleri bir uygulama. Bir araç kaza yaptığında araç üzerinde bulunan GPRS sisteminden çağrı merkezimize aracın konumuyla birlikte sinyal düşmektedir. Konum uygulaması ise Bolu'da pilot olarak uygulanıyor. Vatandaşımız 112'yi aradığında konum bilgisi 6 metreye kadar düşmektedir. Bu uygulama inşallah kısa sürede vatandaşımızın adres bilgisini almadan, zaman kaybetmeden konum bilgileri düşecek" şeklinde konuştu.

(Muhammed Muttalip Yalçın/İHA)

Son dakika haber: İçişleri Bakanlığının başlattığı 'Engelsiz 112' uygulamasıyla engeller ortadan kalkıyor
Son dakika haber: İçişleri Bakanlığının başlattığı 'Engelsiz 112' uygulamasıyla engeller ortadan kalkıyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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