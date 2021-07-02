Son dakika haber! İçişleri Bakanlığından mali destek almaya hak kazanan projelerin protokolü imzalandı
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Son dakika haber! İçişleri Bakanlığından mali destek almaya hak kazanan projelerin protokolü imzalandı

Son dakika haber! İçişleri Bakanlığından mali destek almaya hak kazanan projelerin protokolü imzalandı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Edinilen son dakika gelişmesine göre Adıyaman Down Sendromlular Derneğinin hazırladığı 'Hayata değer katıyoruz' adlı proje ile Kahta Gençlik ve Spor Kulübü Derneğinin hazırladığı 'Bir genç bir gelecek' projeleri İçişleri Bakanlığı Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğünce kabul edilerek destek almaya hak kazandı.

Adıyaman Down Sendromlular Derneğinin hazırladığı 'Hayata değer katıyoruz' adlı proje ile Kahta Gençlik ve Spor Kulübü Derneğinin hazırladığı 'Bir genç bir gelecek' projeleri İçişleri Bakanlığı Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğünce kabul edilerek destek almaya hak kazandı.

İçişleri Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğünce 2021 yılı proje destekleri kapsamında 95 Bin TL mali destek almaya hak kazanan Adıyaman Down Sendromlular Derneği ile Kahta Gençlik ve Spor Kulübü Derneğinin hazırladıkları projelerin protokolü, valilik makamında Vali Mahmut Çuhadar ve dernek başkanları arasında imzalandı.

Her iki projenin de Adıyaman'a hayırlı ve uğurlu olmasını dileyen Vali Mahmut Çuhadar, "Down Sendromlu vatandaşlarımızın toplumsal yaşamın gerekliliklerinden geride kalmamaları, günlük hayata entegrasyonları ile ekonomik anlamda hayatlarını sürdürebilmelerine katkı sağlamak ve toplumda farkındalık oluşturmak amacıyla Adıyaman Down Sendromlular Derneğinin hazırladığı 'Hayata değer katıyoruz' adlı proje ile Kahta Gençlik ve Spor Kulübü Derneğinin hazırladığı 'Bir genç bir gelecek' projeleri İçişleri Bakanlığımız Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğümüzce kabul edilerek destek almaya hak kazanmıştır. Down Sendromlu çocuklarımıza ve sporcu gençlerimize dokunacak olan her iki projenin de ilimize hayırlı ve uğurlu olmasını diliyorum" diye konuştu. - ADIYAMAN

Son dakika haber! İçişleri Bakanlığından mali destek almaya hak kazanan projelerin protokolü imzalandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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