İçişleri Bakanlığından "Hakkari'de terör yok, hayat var" paylaşımı
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İçişleri Bakanlığından "Hakkari'de terör yok, hayat var" paylaşımı

İçişleri Bakanlığından 'Hakkari'de terör yok, hayat var' paylaşımı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

İçişleri Bakanlığının sosyal medya hesabında Hakkari Belediyesinin yaptığı yatırımlara vurgu yapılarak, "Terörden arındırılmış belediyecilik. Hakkari'de terör yok, hayat var" paylaşımı yapıldı.

İçişleri Bakanlığının sosyal medya hesabında Hakkari Belediyesinin yaptığı yatırımlara vurgu yapılarak, "Terörden arındırılmış belediyecilik. Hakkari'de terör yok, hayat var" paylaşımı yapıldı.

İçişleri Bakanlığının Twitter hesabında,"Hakkari'de terör yok, hayat var. 21 kilometre asfalt yapıldı, 15 kilometre daha asfalt yapılacak, 26 adet araç ile belediyenin ilk araç filosunu kurduk. Hakkari'nin ilk sanat sokağını kuruyoruz, peyzaj çalışmaları ile şehrimize renk geldi" paylaşımı yapıldı.

(Feyzullah Taş/İHA)

İçişleri Bakanlığından 'Hakkari'de terör yok, hayat var' paylaşımı
İçişleri Bakanlığından 'Hakkari'de terör yok, hayat var' paylaşımı
İçişleri Bakanlığından 'Hakkari'de terör yok, hayat var' paylaşımı
İçişleri Bakanlığından 'Hakkari'de terör yok, hayat var' paylaşımı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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