Son dakika haber: İçişleri Bakanlığınca muafiyet kapsamında olanların manuel doldurdukları "çalışma izni görev belgesi formu"nun geçerlilik süresi 12 Mayıs saat...
Gelen son dakika haberine göre İçişleri Bakanlığınca muafiyet kapsamında olanların manuel doldurdukları "çalışma izni görev belgesi formu"nun geçerlilik süresi 12 Mayıs saat 00.00'a kadar uzatıldı.
İçişleri Bakanlığınca muafiyet kapsamında olanların manuel doldurdukları "çalışma izni görev belgesi formu"nun geçerlilik süresi 12 Mayıs saat 00.00'a kadar uzatıldı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Barış Gündoğan