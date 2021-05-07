Son dakika haber: İçişleri Bakanlığınca muafiyet kapsamında olanların manuel doldurdukları "çalışma izni görev belgesi formu"nun geçerlilik süresi 12 Mayıs saat...
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Son dakika haber: İçişleri Bakanlığınca muafiyet kapsamında olanların manuel doldurdukları "çalışma izni görev belgesi formu"nun geçerlilik süresi 12 Mayıs saat...

Son dakika haber: İçişleri Bakanlığınca muafiyet kapsamında olanların manuel doldurdukları 'çalışma izni görev belgesi formu'nun geçerlilik süresi 12 Mayıs saat...
Anadolu Ajansı / Barış Gündoğan - Haberler | Güncel

Gelen son dakika haberine göre İçişleri Bakanlığınca muafiyet kapsamında olanların manuel doldurdukları "çalışma izni görev belgesi formu"nun geçerlilik süresi 12 Mayıs saat 00.00'a kadar uzatıldı.

İçişleri Bakanlığınca muafiyet kapsamında olanların manuel doldurdukları "çalışma izni görev belgesi formu"nun geçerlilik süresi 12 Mayıs saat 00.00'a kadar uzatıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Barış Gündoğan

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