Son dakika haberi! Mardin'de Eren Kış-8 Operasyonu başlatıldı - Haberler
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Son dakika haberi! Mardin'de Eren Kış-8 Operasyonu başlatıldı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Son dakika haberi! Mardin'de Eren Kış-8 Operasyonu başlatıldı

Son dakika 3. sayfa haberi: İçişleri Bakanlığınca Mardin'de Eren Kış-8 Ömeryan Şehit Güvenlik Korucusu Abdullatif Emen Operasyonu başlatıldı.

İçişleri Bakanlığınca Mardin'de Eren Kış-8 Ömeryan Şehit Güvenlik Korucusu Abdullatif Emen Operasyonu başlatıldı.

PKK terör örgütünü ülke gündeminden çıkarmak ve bölgede barındığı değerlendirilen teröristleri etkisiz hale getirmek amacıyla Mardin'de Eren Kış-8 Ömeryan Şehit Güvenlik Korucusu Abdullatif Emen Operasyonu başlatıldı. Operasyonda Mardin İl Jandarma Komutanlığı sevk ve idaresinde Jandarma Komando, Jandarma Özel Harekat (JÖH) ve Güvenlik Korucu timlerinden oluşan 670 personel ve 56 operasyonel tim görev alıyor. - ANKARA

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