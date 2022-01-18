"Eren Kış-16 Şehit Jandarma Binbaşı Adil Karagöz Operasyonu" başlatıldı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

"Eren Kış-16 Şehit Jandarma Binbaşı Adil Karagöz Operasyonu" başlatıldı

AA / Orhan Onur Gemici - Haberler | Güncel

İçişleri Bakanlığı, Bingöl'de 960 personelle "Eren Kış-16 (Bingöl-Sağgöze) Şehit Jandarma Binbaşı Adil Karagöz Operasyonu" başlatıldığını bildirdi.

BİNGÖL (AA) - İçişleri Bakanlığı, Bingöl'de 960 personelle "Eren Kış-16 (Bingöl-Sağgöze) Şehit Jandarma Binbaşı Adil Karagöz Operasyonu" başlatıldığını bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, yurt içinde terörün tamamen ortadan kaldırılmasına yönelik yürütülen Eren Kış Operasyonları, halkın desteğiyle inançlı ve kararlı şekilde başarıyla devam ediyor.

Bu kapsamda, Bingöl'de "Eren Kış-16 (Bingöl-Sağgöze) Şehit Jandarma Binbaşı Adil Karagöz Operasyonu" başlatıldı.

İl Jandarma Komutanlığı koordinasyonundaki operasyonda 71 operasyonel tim, 960 jandarma komando, jandarma özel harekat (JÖH) ve güvenlik korucusu görev alıyor.

Operasyonla halen kış üstlenmesindeki teröristleri "Ara-Bul-Yok Et" taktiğiyle etkisiz hale getirmek, eylem başta olmak üzere her türlü hazırlıklarını boşa çıkarmak ve bölgedeki huzur güven ortamını pekiştirmek hedefleniyor.

Eren Kış-16 Şehit Jandarma Binbaşı Adil Karagöz Operasyonu başlatıldı

Eren Kış-16 Şehit Jandarma Binbaşı Adil Karagöz Operasyonu başlatıldı

Eren Kış-16 Şehit Jandarma Binbaşı Adil Karagöz Operasyonu başlatıldı

Eren Kış-16 Şehit Jandarma Binbaşı Adil Karagöz Operasyonu başlatıldı

Eren Kış-16 Şehit Jandarma Binbaşı Adil Karagöz Operasyonu başlatıldı

Eren Kış-16 Şehit Jandarma Binbaşı Adil Karagöz Operasyonu başlatıldı

Eren Kış-16 Şehit Jandarma Binbaşı Adil Karagöz Operasyonu başlatıldı

Eren Kış-16 Şehit Jandarma Binbaşı Adil Karagöz Operasyonu başlatıldı

Eren Kış-16 Şehit Jandarma Binbaşı Adil Karagöz Operasyonu başlatıldı

Eren Kış-16 Şehit Jandarma Binbaşı Adil Karagöz Operasyonu başlatıldı

Eren Kış-16 Şehit Jandarma Binbaşı Adil Karagöz Operasyonu başlatıldı

Eren Kış-16 Şehit Jandarma Binbaşı Adil Karagöz Operasyonu başlatıldı

Eren Kış-16 Şehit Jandarma Binbaşı Adil Karagöz Operasyonu başlatıldı

Eren Kış-16 Şehit Jandarma Binbaşı Adil Karagöz Operasyonu başlatıldı

Eren Kış-16 Şehit Jandarma Binbaşı Adil Karagöz Operasyonu başlatıldı

Eren Kış-16 Şehit Jandarma Binbaşı Adil Karagöz Operasyonu başlatıldı

Eren Kış-16 Şehit Jandarma Binbaşı Adil Karagöz Operasyonu başlatıldı

Eren Kış-16 Şehit Jandarma Binbaşı Adil Karagöz Operasyonu başlatıldı

Eren Kış-16 Şehit Jandarma Binbaşı Adil Karagöz Operasyonu başlatıldı

Eren Kış-16 Şehit Jandarma Binbaşı Adil Karagöz Operasyonu başlatıldı

Eren Kış-16 Şehit Jandarma Binbaşı Adil Karagöz Operasyonu başlatıldı

Bingöl'da 'Eren Kış-16 Operasyonu' başlatıldı

Bingöl'da 'Eren Kış-16 Operasyonu' başlatıldı

 Son dakika haber! UZMAN ÇAVUŞ, EL BOMBASININ KAZARA PATLAMASIYLA ŞEHİT OLDU

Son dakika haber! UZMAN ÇAVUŞ, EL BOMBASININ KAZARA PATLAMASIYLA ŞEHİT OLDU
AA / Orhan Onur Gemici - Son Dakika Haberleri

Jandarma, Binbaşı, Bingöl, Şehit, 3. Sayfa, Güncel, Haber

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title