Son dakika haber | İçişleri Bakanlığınca çevre, doğa ve hayvanlara karşı işlenen suçların önüne geçmek ve bu konuda...
Son dakika haberlerine göre İçişleri Bakanlığınca çevre, doğa ve hayvanlara karşı işlenen suçların önüne geçmek ve bu konuda duyarlılığı artırmak amacıyla hayata geçirilen Hayvan Durum İzleme (HAYDİ) mobil ihbar uygulaması, hayvanseverlerden ilgi gördü.
15.08.2020 10:33 | Son Güncelleme: 15.08.2020 10:50
İçişleri Bakanlığınca çevre, doğa ve hayvanlara karşı işlenen suçların önüne geçmek ve bu konuda duyarlılığı artırmak amacıyla hayata geçirilen Hayvan Durum İzleme (HAYDİ) mobil ihbar uygulaması, hayvanseverlerden ilgi gördü. Uygulamayı ilk 17 günde 9 bin 453 kişi cep telefonuna indirirken, uygulama üzerinden gelen 203 asıllı ihbara ekipler anında müdahale etti. - ANKARA
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Kaynak: İHA