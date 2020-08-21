Son dakika haber | İçişleri Bakanlığı: "Yıldırım-3 Operasyonu kapsamında, Ağrı İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma... Gelen son dakika haberlerine göre İçişleri Bakanlığı: "Yıldırım-3 Operasyonu kapsamında, Ağrı İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığının istihbari çalışmaları neticesinde, Doğubayazıt kırsalında, Jandarma Komando ve Jandarma Özel Harekat (JÖH) birliklerince gerçekleştirilen hava destekli operasyonda, 4 terörist...

İçişleri Bakanlığı: "Yıldırım-3 Operasyonu kapsamında, Ağrı İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığının istihbari çalışmaları neticesinde, Doğubayazıt kırsalında, Jandarma Komando ve Jandarma Özel Harekat (JÖH) birliklerince gerçekleştirilen hava destekli operasyonda, 4 terörist silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirilmiştir. Bölgede operasyon devam etmektedir." - ANKARA Kaynak: İHA