Son dakika haber: İçişleri Bakanlığı yeni eğitim döneminde okullar ile çevrelerinde alınacak tedbirleri açıkladı Açıklaması

Son dakika haber: İçişleri Bakanlığı, yeni eğitim öğretim döneminde 1054 okul kolluk görevlisi, 22 bin 772 güvenli eğitim koordinasyon görevlisi ve 19 bin 569 kolluk personeli ile 10 bin özel güvenlik görevlisi okulların güvenliğinden sorumlu olacağını bildirdi.

İçişleri Bakanlığı, yeni eğitim öğretim döneminde 1054 okul kolluk görevlisi, 22 bin 772 güvenli eğitim koordinasyon görevlisi ve 19 bin 569 kolluk personeli ile 10 bin özel güvenlik görevlisi okulların güvenliğinden sorumlu olacağını bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, 2021-2022 yılı eğitim-öğretim döneminde öğrencilerin güvenli şekilde okullara gidip gelmesini sağlamak amacıyla güvenlik önlemleri sıkılaştırıldı.

Bu kapsamda, kolluk birimlerince yapılan değerlendirmeler sonucu öncelik kategorisinde olduğu belirlenen okullarda sabit olarak görev yapan okul kolluk görevlisi, okul yönetimi ile sürekli iletişim halinde bulunacak.

Okullarda sabit olarak görev yapacak güvenli eğitim koordinasyon görevlisi ise okulların giriş ve çıkış saatleri öncesi okul çevresinde ve öğrencilerin yoğun olarak bulunduğu yerlerde görünür ve hakim noktalarda görev yapacak. Ayrıca devriye ekip personeli ile özel güvenlik görevlileri de sahada olacak.

Yeni dönemde okullarda 1054 okul kolluk görevlisi, 22 bin 772 güvenli eğitim koordinasyon görevlisi ile 6 bin 523 devriye ekibinde 19 bin 569 kolluk personeli görevli olacak.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) Genel Müdürlüğü tarafından uygulanan "Toplum Yararına Program" dahilinde 10 bin özel güvenlik görevlisi de okulların güvenliğini sağlayacak.

Talimat yazısı valiliklere gönderildi

İçişleri Bakanlığı, okul kolluk görevlisi, güvenli eğitim koordinasyon görevlisi ile okul giriş çıkışlarında görev alacak devriye ekiplerinin görev ve sorumluluklarını belirleyen talimatı valiliklere gönderdi.

Buna göre, eğitim süresi boyunca görev yapacak okul kolluk görevlileri, görevli oldukları okullarda öğrenci giriş saatinden yarım saat önce hazır bulunacak, mesai saatlerinde görev yerlerini asla terk etmeyecek.

Okul idaresiyle sürekli irtibat halinde olacak görevliler, okul giriş-çıkış saatleri başta olmak üzere asayiş ve trafik yönünden gerekli tedbirleri alacak.

Okulda uyuşturucu, uyarıcı madde satışı ve kullanımını engelleyecek olan bu görevliler, okul önleri ve yakın çevresinde suç işlemede kullanılabilecek kesici, delici, patlayıcı gibi malzemeleri satan, taşıyan ve bulunduran kişiler hakkında işlem yapacak.

Öğrencilere sigara ve içki satan iş yerleri hakkında işlem yapılacak

Okulların giriş ve çıkış saatlerinde görev alacak devriye ekipleri ise okul önünde ve çevresinde okulla alakası olmayan ya da şüpheli görülen kişilerle ilgili kontrolleri yapacak, gerekli durumlarda adli ve idari işlemler uygulayarak okul çevresinden bu kişileri uzaklaştıracak.

Okul çevrelerinde güvenli eğitim ortamını bozan, seyyar satıcılar ile usule aykırı yiyecek ve içecek satanların men edilmesi için belediye zabıtası ile irtibat ve koordinasyonu sağlayacak olan bu görevliler, okul çevresinde öğrencilere sigara ve alkollü içecek satan iş yerleri hakkında işlem yapacak.

Söz konusu görevliler, Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri ile koordineli çalışarak okul servis araçlarının denetimini de yapacak.

Güvenli eğitim koordinasyon görevlileri de sorumlu oldukları okulların idarecileri, görevli rehber öğretmenleri ve okul aile birliğinde bulunan velilerle sürekli görüşerek bilgi alışverişinde bulunacak.

Okullar ile çevrelerinde alınacak diğer tedbirler

Öncelik dereceliler başta olmak üzere okullarda kurulan güvenlik kameralarının çalışabilirliği kontrol edilecek ve bunların Kent Güvenlik Yönetim Sistemine (KGYS) entegrasyonu tamamlanacak. Güvenlik kamera sistemi kurulan okulların çevre güvenliğinin etkin bir şekilde sağlanabilmesi ve olayların kayıt altına alınması amacıyla görüntüler öncelikle okul yönetimleri tarafından izlenecek.

Okul çevrelerinde metruk statüsünde olduğu tespit edilen binalara ilişkin tedbirler gözden geçirilecek ve işlemleri tamamlanan metruk binaların yıkılması sağlanacak.

Okul çevrelerinde bulunan internet kafe/oyun salonu gibi yerler düzenli olarak denetlenecek. İnternet toplu kullanım sağlayıcıları ile ilgili olarak 5651 sayılı "İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun" ile "İnternet Toplu Kullanım Sağlayıcıları Hakkında Yönetmelik" ile belirlenen yükümlülükler ve bu iş yerlerinde uyulması gereken kurallara uyulup uyulmadığı kontrol edilecek.

Okul çevrelerinde ve öğrencilerin bulunduğu yerlerde uyuşturucu/uyarıcı maddelerle mücadele konusu başta olmak üzere açık sigara satışının önlenmesi dahil her türlü önleyici tedbir alınacak.

Okul ve çevrelerinde meydana gelen olaylarda yüzde 20 düşüş

Okul ve çevresinin daha güvenli hale getirilmesi için Milli Eğitim, İçişleri ile Aile ve Sosyal Hizmetler bakanlıklarınca 2018 yılından itibaren uygulanmaya başlayan "Okul ve Çevresinin Daha Güvenli Hale Getirilmesine Yönelik İş Birliği Protokolü" sayesinde, okul ve çevrelerinde meydana gelen olaylarda yüzde 20 düşüş sağlandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Orhan Onur Gemici