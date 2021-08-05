Son dakika haber! İçişleri Bakanlığı: "Van Çaldıran Soğuksu mevkiinde Polis Özel Harekat (PÖH) birliklerince gerçekleştirilen operasyonda; 3 bölücü örgüt mensubu...
Son dakika haberine göre İçişleri Bakanlığı: "Van Çaldıran Soğuksu mevkiinde Polis Özel Harekat (PÖH) birliklerince gerçekleştirilen operasyonda; 3 bölücü örgüt mensubu silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirilmiştir.
İçişleri Bakanlığı: "Van Çaldıran Soğuksu mevkiinde Polis Özel Harekat (PÖH) birliklerince gerçekleştirilen operasyonda; 3 bölücü örgüt mensubu silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirilmiştir. " - ANKARA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı