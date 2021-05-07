Son dakika haber: İçişleri Bakanlığı: Tunceli'de 3 terörist etkisiz hale getirildi
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Son dakika haber: İçişleri Bakanlığı: Tunceli'de 3 terörist etkisiz hale getirildi

Son dakika haber: İçişleri Bakanlığı: Tunceli'de 3 terörist etkisiz hale getirildi
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Son dakika haber... İÇİŞLERİ Bakanlığı, Eren-7 operasyonu kapsamında, Tunceli Ovacık kırsalında 3 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

İÇİŞLERİ Bakanlığı, Eren-7 operasyonu kapsamında, Tunceli Ovacık kırsalında 3 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Tunceli İl Jandarma Komutanlığınca Ovacık kırsalında jandarma komando ve jandarma özel harekat birliklerince gerçekleştirilen operasyonda teröristlerle çıkan çatışmada, 3 bölücü örgüt mensubunun etkisiz hale getirildiği ifade edildi. Bölgede operasyonların devam ettiği belirtildi.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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