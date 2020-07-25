Son dakika haber: İçişleri Bakanlığı: "Tunceli'de 24 Haziran'da etkisiz hale getirilen teröristlerden birinin,...
Son dakika gelişmesine göre İçişleri Bakanlığı: "Tunceli'de 24 Haziran'da etkisiz hale getirilen teröristlerden birinin, turuncu listede aranan Yahya Atmaca olduğu tespit edildi"
25.07.2020 15:33 | Son Güncelleme: 25.07.2020 16:17
İçişleri Bakanlığı: "Tunceli'de 24 Haziran'da etkisiz hale getirilen teröristlerden birinin, turuncu listede aranan Yahya Atmaca olduğu tespit edildi"
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Kaynak: AA