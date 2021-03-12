Son dakika haber! İçişleri Bakanlığı: Teröristin çantasındaki USB belleğin incelenmesi sonucu Şanlıurfa-Adıyaman yolunda bulunan 10 kg patlamaya hazır EYP imha edildi
12.03.2021 19:25 | Son Güncelleme: 12.03.2021 19:29
Son dakika haberine göre İçişleri Bakanlığı: Teröristin çantasındaki USB belleğin incelenmesi sonucu Şanlıurfa-Adıyaman yolunda bulunan 10 kg patlamaya hazır EYP imha edildi.
İçişleri Bakanlığı: Teröristin çantasındaki USB belleğin incelenmesi sonucu Şanlıurfa-Adıyaman yolunda bulunan 10 kg patlamaya hazır EYP imha edildi
Kaynak: Anadolu Ajansı / Barış Gündoğan