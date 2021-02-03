Son dakika haber... İçişleri Bakanlığı, terör örgütü DEAŞ'ın "sözde eğitim bakan yardımcısı" Ürdün uyruklu teröristin Sakarya'da yakalandığını bildirdi.
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Son dakika haber... İçişleri Bakanlığı, terör örgütü DEAŞ'ın "sözde eğitim bakan yardımcısı" Ürdün uyruklu teröristin Sakarya'da yakalandığını bildirdi.

03.02.2021 10:53 | Son Güncelleme: 03.02.2021 10:56
Son dakika haber... İçişleri Bakanlığı, terör örgütü DEAŞ'ın

Son dakika haberler... İçişleri Bakanlığı, terör örgütü DEAŞ'ın "sözde eğitim bakan yardımcısı" Ürdün uyruklu teröristin Sakarya'da yakalandığını bildirdi.

İçişleri Bakanlığı, terör örgütü DEAŞ'ın "sözde eğitim bakan yardımcısı" Ürdün uyruklu teröristin Sakarya'da yakalandığını bildirdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Orhan Onur Gemici

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