Tam kapanmada 2 milyon 52 bin kişiye çalışma izni

İÇİŞLERİ Bakanlığı, tam kapanma sürecinde 2 Mayıs saat 11.00 itibarıyla 2 milyon 52 bin 86 kişiye 'çalışma muafiyet izni belgesi' düzenlendiğini açıkladı.

İÇİŞLERİ Bakanlığı, tam kapanma sürecinde 2 Mayıs saat 11.00 itibarıyla 2 milyon 52 bin 86 kişiye 'çalışma muafiyet izni belgesi' düzenlendiğini açıkladı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre; 2 Mayıs saat 11.00 itibarıyla e-devlet üzerinden muafiyet kapsamında olan sektör çalışanlarına yönelik toplam 2 milyon 52 bin 86 'çalışma muafiyet izni belgesi' düzenlendi.

ANKARA, -

Kaynak: Demirören Haber Ajansı