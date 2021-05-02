Tam kapanmada 2 milyon 52 bin kişiye çalışma izni
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Tam kapanmada 2 milyon 52 bin kişiye çalışma izni

Tam kapanmada 2 milyon 52 bin kişiye çalışma izni
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

İÇİŞLERİ Bakanlığı, tam kapanma sürecinde 2 Mayıs saat 11.00 itibarıyla 2 milyon 52 bin 86 kişiye 'çalışma muafiyet izni belgesi' düzenlendiğini açıkladı.

İÇİŞLERİ Bakanlığı, tam kapanma sürecinde 2 Mayıs saat 11.00 itibarıyla 2 milyon 52 bin 86 kişiye 'çalışma muafiyet izni belgesi' düzenlendiğini açıkladı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre; 2 Mayıs saat 11.00 itibarıyla e-devlet üzerinden muafiyet kapsamında olan sektör çalışanlarına yönelik toplam 2 milyon 52 bin 86 'çalışma muafiyet izni belgesi' düzenlendi.

ANKARA, -


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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