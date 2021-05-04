Son dakika haber... İçişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Çataklı: "2021 yılı Nisan ayında İstanbul Otogarı'nda bombalı eylem girişimi dahil olmak üzere toplam 25 terör...
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Son dakika haber... İçişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Çataklı: "2021 yılı Nisan ayında İstanbul Otogarı'nda bombalı eylem girişimi dahil olmak üzere toplam 25 terör...

Son dakika haber... İçişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Çataklı: '2021 yılı Nisan ayında İstanbul Otogarı'nda bombalı eylem girişimi dahil olmak üzere toplam 25 terör...
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Edinilen son dakika gelişmesine göre İçişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Çataklı: "2021 yılı Nisan ayında İstanbul Otogarı'nda bombalı eylem girişimi dahil olmak üzere toplam 25 terör eylemi engellendi.

İçişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Çataklı: "2021 yılı Nisan ayında İstanbul Otogarı'nda bombalı eylem girişimi dahil olmak üzere toplam 25 terör eylemi engellendi." - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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