Son dakika haber... İçişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Çataklı: "2021 yılı Nisan ayında İstanbul Otogarı'nda bombalı eylem girişimi dahil olmak üzere toplam 25 terör...

Edinilen son dakika gelişmesine göre İçişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Çataklı: "2021 yılı Nisan ayında İstanbul Otogarı'nda bombalı eylem girişimi dahil olmak üzere toplam 25 terör eylemi engellendi.