Son dakika haber: İçişleri Bakanlığı Sözcüsü Çataklı: "Ülkesine geri dönen Suriyeli sayısı: 484 bin 400, bugün itibariyle ülkemizde kayıt altına alınan Suriyeli... - Haberler
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Son dakika haber: İçişleri Bakanlığı Sözcüsü Çataklı: "Ülkesine geri dönen Suriyeli sayısı: 484 bin 400, bugün itibariyle ülkemizde kayıt altına alınan Suriyeli...

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Son dakika haber: İçişleri Bakanlığı Sözcüsü Çataklı:

Son dakika haberleri... İçişleri Bakanlığı Sözcüsü Çataklı: "Ülkesine geri dönen Suriyeli sayısı: 484 bin 400, bugün itibariyle ülkemizde kayıt altına alınan Suriyeli sayısı: 3 milyon 739 bin 859 kişidir.

İçişleri Bakanlığı Sözcüsü Çataklı: "Ülkesine geri dönen Suriyeli sayısı: 484 bin 400, bugün itibariyle ülkemizde kayıt altına alınan Suriyeli sayısı: 3 milyon 739 bin 859 kişidir." - ANKARA

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa

İçişleri Bakanlığı, Suriyeli, 3. Sayfa, Haber

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