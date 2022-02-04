Son dakika haber: İçişleri Bakanlığı Sözcüsü Çataklı: "Ülkesine geri dönen Suriyeli sayısı: 484 bin 400, bugün itibariyle ülkemizde kayıt altına alınan Suriyeli...

İçişleri Bakanlığı Sözcüsü Çataklı: "Ülkesine geri dönen Suriyeli sayısı: 484 bin 400, bugün itibariyle ülkemizde kayıt altına alınan Suriyeli sayısı: 3 milyon 739 bin 859 kişidir." - ANKARA

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