Son dakika haber: İçişleri Bakanlığı Sözcüsü Çataklı: "Ülkesine geri dönen Suriyeli sayısı: 484 bin 400, bugün itibariyle ülkemizde kayıt altına alınan Suriyeli...
İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Son dakika haberleri... İçişleri Bakanlığı Sözcüsü Çataklı: "Ülkesine geri dönen Suriyeli sayısı: 484 bin 400, bugün itibariyle ülkemizde kayıt altına alınan Suriyeli sayısı: 3 milyon 739 bin 859 kişidir.
İçişleri Bakanlığı Sözcüsü Çataklı: "Ülkesine geri dönen Suriyeli sayısı: 484 bin 400, bugün itibariyle ülkemizde kayıt altına alınan Suriyeli sayısı: 3 milyon 739 bin 859 kişidir." - ANKARA
İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa