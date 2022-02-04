Son dakika haber: İçişleri Bakanlığı Sözcüsü Çataklı: "2022 Ocak ayında; kırsal alanda 5'i büyük, 14'ü orta çaplı olmak üzere 7 bin 795 kırsal operasyon ve terör... - Haberler
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Son dakika haber: İçişleri Bakanlığı Sözcüsü Çataklı: "2022 Ocak ayında; kırsal alanda 5'i büyük, 14'ü orta çaplı olmak üzere 7 bin 795 kırsal operasyon ve terör...

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Son dakika haber: İçişleri Bakanlığı Sözcüsü Çataklı:

Son dakika gelişmesine göre İçişleri Bakanlığı Sözcüsü Çataklı: "2022 Ocak ayında; kırsal alanda 5'i büyük, 14'ü orta çaplı olmak üzere 7 bin 795 kırsal operasyon ve terör örgütlerinin şehirlerde faaliyet yürüten hücre yapılanması ve iş birlikçilerine yönelik bin 315 operasyon yapılmıştır.

İçişleri Bakanlığı Sözcüsü Çataklı: "2022 Ocak ayında; kırsal alanda 5'i büyük, 14'ü orta çaplı olmak üzere 7 bin 795 kırsal operasyon ve terör örgütlerinin şehirlerde faaliyet yürüten hücre yapılanması ve iş birlikçilerine yönelik bin 315 operasyon yapılmıştır." - ANKARA

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa

İçişleri Bakanlığı, Terör, Ocak, 3. Sayfa, Haber

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