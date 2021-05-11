"15 Temmuz gecesi, gereğini yapan Arif Paşa'ya kininiz bitmedi"

İçişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Çataklı, Jandarma Genel Komutanı Arif Çetin hakkında çıkan haberlere tepki gösterdi.

İçişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Çataklı, Jandarma Genel Komutanı Arif Çetin hakkında çıkan haberlere tepki gösterdi.

Tepkisini sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşım ile gösteren Bakanlık Sözcüsü İsmail Çataklı, "15 Temmuz gecesi televizyona bağlanarak 'Jandarma olarak, milli İradeye karşı yapılan bu hareketi şiddetle bastıracağız' diyen ve gereğini yapan Arif Paşa'ya kininiz bitmedi. 15 Temmuz'da başaramadığınızı kirli iftiralarla, çamur atarak başaramayacaksınız" ifadelerini kullandı.

(Yunus Emre Kartal/İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı