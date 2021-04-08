Son dakika haber! İçişleri Bakanlığı: Şırnak'ta 6 terörist daha etkisiz hale getirildi (3)

Son dakika haberleri: 1'İ KIRMIZI KATEGORİDE 2 TERÖRİST DAHA ETKİSİZ HALE GETİRİLDİİçişleri Bakanlığı, Eren-10 Operasyonu kapsamında, Şırnak-Bestler Dereler Domuz Dağı bölgesinde, 2 teröristin daha silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

1'İ KIRMIZI KATEGORİDE 2 TERÖRİST DAHA ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

İçişleri Bakanlığı, Eren-10 Operasyonu kapsamında, Şırnak-Bestler Dereler Domuz Dağı bölgesinde, 2 teröristin daha silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildiğini açıkladı. Böylelikle bölgede etkisiz hale getirilen terörist sayısının 10'a yükseldiği, bölgede operasyonların devam ettiği ifade edildi.

Ayrıca etkisiz hale getirilen teröristlerden birinin terörden arananlar listesinde kırmızı kategoride yer aldığı ve sözde Botan saha sorumlusu 'Özgür Gabar' kod adlı Fırat Şişman olduğu belirtildi.Fırat Şişman'ın 5 Eylül 2015 tarihinde Hakkari Yüksekova Bostancık mevkiinde askeri konvoya saldırı sonucu 16 askerin şehit edilmesi ve 6 askerin yaralanması eylemlerini planlayan ve bizzat katılan terörist olduğu, 2014-2015 yıllarında Hakkari bölgesinde meydana gelen terör olaylarının sorumlu ve planlayıcısı olduğu, 2020 Eylül-2021 Nisan ayları arasında sözde 'Botan saha' olarak bilinen Şırnak, Mardin, Van, Siirt ve Şanlıurfa illerindeki terör olaylarının planlayıcısı olduğu belirlendi.Operasyonlara ilişkin Twitter hesabından açıklama yapan Bakan Soylu da, "Ne diyeyim; Allah, hızınızı kesmesin kahramanlar. 2 terörist daha. 8 terörist oldu 10. Allah razı olsun" dedi. Operasyonda bölgede dün de 4 terörist etkisiz hale getirilmişti.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı