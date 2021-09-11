Son dakika haber! İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü de e-hizmetlerine bir yenisini ekleyerek 15 yaşını tamamlamamış çocukların kimlik...
Edinilen son dakika gelişmesine göre İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü de e-hizmetlerine bir yenisini ekleyerek 15 yaşını tamamlamamış çocukların kimlik kartı başvurularının ebeveynleri tarafından e-Devlet Kapısında yapılmasına imkan sağladı.
İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü de e-hizmetlerine bir yenisini ekleyerek 15 yaşını tamamlamamış çocukların kimlik kartı başvurularının ebeveynleri tarafından e-Devlet Kapısında yapılmasına imkan sağladı. - ANKARA
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