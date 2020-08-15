Son dakika haber: İçişleri Bakanlığı, metropollerde sansasyonel bombalı eylem hazırlığındaki teröristin 37 kilogram...
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Son dakika haber: İçişleri Bakanlığı, metropollerde sansasyonel bombalı eylem hazırlığındaki teröristin 37 kilogram...

Son dakika habere göre İçişleri Bakanlığı, metropollerde sansasyonel bombalı eylem hazırlığındaki teröristin 37 kilogram TNT ile Adana'da yakalandığını bildirdi.

Son dakika haber: İçişleri Bakanlığı, metropollerde sansasyonel bombalı eylem hazırlığındaki teröristin 37 kilogram...
15.08.2020 20:47 | Son Güncelleme: 15.08.2020 20:50

İçişleri Bakanlığı, metropollerde sansasyonel bombalı eylem hazırlığındaki teröristin 37 kilogram TNT ile Adana'da yakalandığını bildirdi.

Son Dakika Haberleri - Son Dakika Haber - Güncel Haberler

Kaynak: AA

Manşet

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