Son dakika haber: İçişleri Bakanlığı koordinesinde Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığınca yürütülen...
Son dakika 3. sayfa haberi: İçişleri Bakanlığı koordinesinde Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığınca yürütülen ikna çalışmaları neticesinde bölücü terör örgüt mensubu 5 terörist Şırnak'ta güvenlik güçlerine teslim oldu.
16.08.2020 17:52 | Son Güncelleme: 16.08.2020 19:05
İçişleri Bakanlığı koordinesinde Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığınca yürütülen ikna çalışmaları neticesinde bölücü terör örgüt mensubu 5 terörist Şırnak'ta güvenlik güçlerine teslim oldu. - ANKARA
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Kaynak: İHA