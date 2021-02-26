Son dakika haber... İçişleri Bakanlığı İstanbul merkezli 36 ilde yapılan Silici-2 operasyonunda akaryakıtta vergi kaçakçılığı yapan 120 şüphelinin yakalandığını duyurdu
26.02.2021 09:01 | Son Güncelleme: 26.02.2021 09:04
Son dakika haberler: İçişleri Bakanlığı İstanbul merkezli 36 ilde yapılan Silici-2 operasyonunda akaryakıtta vergi kaçakçılığı yapan 120 şüphelinin yakalandığını duyurdu.
İçişleri Bakanlığı İstanbul merkezli 36 ilde yapılan Silici-2 operasyonunda akaryakıtta vergi kaçakçılığı yapan 120 şüphelinin yakalandığını duyurdu
Kaynak: Anadolu Ajansı / Sertaç Bulur