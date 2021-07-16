Son dakika haber: İçişleri Bakanlığı, illere, trafik kazalarının önlenmesine yönelik yol haritasını içeren kısa, orta ve uzun vadeli planları kapsayan 3 genelge...
Son dakika gündem haberine göre İçişleri Bakanlığı, illere, trafik kazalarının önlenmesine yönelik yol haritasını içeren kısa, orta ve uzun vadeli planları kapsayan 3 genelge gönderdi.
İçişleri Bakanlığı, illere, trafik kazalarının önlenmesine yönelik yol haritasını içeren kısa, orta ve uzun vadeli planları kapsayan 3 genelge gönderdi.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Kemal Karadağ