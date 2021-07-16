Son dakika haber: İçişleri Bakanlığı, illere, trafik kazalarının önlenmesine yönelik yol haritasını içeren kısa, orta ve uzun vadeli planları kapsayan 3 genelge...
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Son dakika haber: İçişleri Bakanlığı, illere, trafik kazalarının önlenmesine yönelik yol haritasını içeren kısa, orta ve uzun vadeli planları kapsayan 3 genelge...

Son dakika haber: İçişleri Bakanlığı, illere, trafik kazalarının önlenmesine yönelik yol haritasını içeren kısa, orta ve uzun vadeli planları kapsayan 3 genelge...
Anadolu Ajansı / Kemal Karadağ - Haberler | Güncel

Son dakika gündem haberine göre İçişleri Bakanlığı, illere, trafik kazalarının önlenmesine yönelik yol haritasını içeren kısa, orta ve uzun vadeli planları kapsayan 3 genelge gönderdi.

İçişleri Bakanlığı, illere, trafik kazalarının önlenmesine yönelik yol haritasını içeren kısa, orta ve uzun vadeli planları kapsayan 3 genelge gönderdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Kemal Karadağ

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Son dakika haber: İçişleri Bakanlığı, illere, trafik kazalarının önlenmesine yönelik yol haritasını içeren kısa, orta ve uzun vadeli planları kapsayan 3 genelge... - Haberler
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