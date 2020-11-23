Son dakika haber | İçişleri Bakanlığı, ikna çalışmaları sonucu, PKK'dan kaçan 4 terör örgütü mensubunun güvenlik güçlerine teslim olduğunu bildirdi.
23.11.2020 16:53 | Son Güncelleme: 23.11.2020 16:56
Son dakika gelişmesine göre İçişleri Bakanlığı, ikna çalışmaları sonucu, PKK'dan kaçan 4 terör örgütü mensubunun güvenlik güçlerine teslim olduğunu bildirdi.
İçişleri Bakanlığı, ikna çalışmaları sonucu, PKK'dan kaçan 4 terör örgütü mensubunun güvenlik güçlerine teslim olduğunu bildirdi.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Sertaç Bulur