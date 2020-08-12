Son dakika haber: İçişleri Bakanlığı: Hakkari'de 3 terörist etkisiz hale getirildi
Son dakika gelişmesine göre İÇİŞLERİ Bakanlığı, Hakkari'nin Yüksekova ilçesine bağlı Alandöz bölgesinde gerçekleştirilen hava destekli operasyonda, 3 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.
12.08.2020 22:06 | Son Güncelleme: 12.08.2020 22:54
İÇİŞLERİ Bakanlığı, Hakkari'nin Yüksekova ilçesine bağlı Alandöz bölgesinde gerçekleştirilen hava destekli operasyonda, 3 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.
Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "İç güvenlik operasyonları kapsamında; Hakkari-Yüksekova Alandüz bölgesinde, İl Jandarma Komutanlığınca gerçekleştirilen hava destekli operasyonda, 3 terörist, silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirilmiştir. Bölgede operasyon devam etmektedir" denildi.
Haber: ANKARA, -
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Kaynak: DHA