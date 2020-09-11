Son dakika haber | İçişleri Bakanlığı genelgesine göre evde izolasyon koşullarını ihlal eden kişiler, karantina...
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Son dakika haber | İçişleri Bakanlığı genelgesine göre evde izolasyon koşullarını ihlal eden kişiler, karantina...

Son dakika haberi... İçişleri Bakanlığı genelgesine göre evde izolasyon koşullarını ihlal eden kişiler, karantina süreçlerini yurt ve pansiyonlarda tamamlayacak.

Son dakika haber | İçişleri Bakanlığı genelgesine göre evde izolasyon koşullarını ihlal eden kişiler, karantina...
11.09.2020 12:03 | Son Güncelleme: 11.09.2020 12:07

İçişleri Bakanlığı genelgesine göre evde izolasyon koşullarını ihlal eden kişiler, karantina süreçlerini yurt ve pansiyonlarda tamamlayacak.

Son Dakika Haberleri - Son Dakika Haber - Güncel Haberler

Kaynak: AA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Devlet Bahçeli Abdülhamit Gül Bekir Pakdemirli Adil Karaismailoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Alişan Metin Özülkü Çağatay Ulusoy Tuna Kiremitçi
Spor Tamer Tuna Şenol Güneş Eddie Newton Rıza Çalımbay Mustafa Cengiz
Daha Fazla Türk Eylül Banka Ankara
Şu an buradasınız: Son dakika haber | İçişleri Bakanlığı genelgesine göre evde izolasyon koşullarını ihlal eden kişiler, karantina... - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 11.9.2020 12:08:09. #1.15#
title