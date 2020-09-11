Son dakika haber | İçişleri Bakanlığı genelgesine göre evde izolasyon koşullarını ihlal eden kişiler, karantina...
Son dakika haberi... İçişleri Bakanlığı genelgesine göre evde izolasyon koşullarını ihlal eden kişiler, karantina süreçlerini yurt ve pansiyonlarda tamamlayacak.
11.09.2020 12:03 | Son Güncelleme: 11.09.2020 12:07
İçişleri Bakanlığı genelgesine göre evde izolasyon koşullarını ihlal eden kişiler, karantina süreçlerini yurt ve pansiyonlarda tamamlayacak.
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Kaynak: AA