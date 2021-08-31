Son dakika haber: İçişleri Bakanlığı genelgede aşısı tamamlanmayan veya Kovid-19 geçirmeyenlerin bazı yerlere girişinde ve şehirlerarası seyahatte PCR istenmesinin 18...
Son dakika gündem haberine göre İçişleri Bakanlığı genelgede aşısı tamamlanmayan veya Kovid-19 geçirmeyenlerin bazı yerlere girişinde ve şehirlerarası seyahatte PCR istenmesinin 18 yaş üzeri için olduğunu duyurdu.
İçişleri Bakanlığı genelgede aşısı tamamlanmayan veya Kovid-19 geçirmeyenlerin bazı yerlere girişinde ve şehirlerarası seyahatte PCR istenmesinin 18 yaş üzeri için olduğunu duyurdu
Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammed Ali Toruntay