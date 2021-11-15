Son dakika haber | İçişleri Bakanlığı: "Eren Kış-3 Şehit Jandarma Binbaşı Ercan Kurt Lice-Sağgöze Operasyonu başlatıldı"

İçişleri Bakanlığı, Diyarbakır ve Bingöl'de 2 bin 103 personelin katılımıyla 'Eren Kış-3 Şehit Jandarma Binbaşı Ercan Kurt Lice-Sağgöze Operasyonu'nun başlatıldığını duyurdu.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "PKK terör örgütünü ülke gündeminden çıkarmak ve bölgede barındığı değerlendirilen teröristleri etkisiz hale getirmek maksadıyla, Diyarbakır ve Bingöl illerinde 'Eren Kış-3 Şehit Jandarma Binbaşı Ercan Kurt Lice-Sağgöze' operasyonu başlatıldı. Operasyonda, jandarman komando, Jandarma Özel Harekat (JÖH), Polis Özel Harekat (PÖH) ve güvenlik korucu timlerinden oluşan 2 bin 103 personel görev alıyor. Yurt içinde terörün tamamen ortadan kaldırılmasına yönelik yürütülen Eren Kış Operasyonları, halkımızın desteği ile inançlı ve kararlı bir şekilde başarı ile devam ediyor" denildi.

(Hidayet Türkyılmaz - Oğuzhan Halil Özbek/İHA)