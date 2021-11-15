Son dakika haber | İçişleri Bakanlığı: "Eren Kış-3 Şehit Jandarma Binbaşı Ercan Kurt Lice-Sağgöze Operasyonu başlatıldı" - Haberler
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Son dakika haber | İçişleri Bakanlığı: "Eren Kış-3 Şehit Jandarma Binbaşı Ercan Kurt Lice-Sağgöze Operasyonu başlatıldı"

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika
Son dakika haber | İçişleri Bakanlığı:

Gelen son dakika haberlerine göre İçişleri Bakanlığı, Diyarbakır ve Bingöl'de 2 bin 103 personelin katılımıyla 'Eren Kış-3 Şehit Jandarma Binbaşı Ercan Kurt Lice-Sağgöze Operasyonu'nun başlatıldığını duyurdu.

İçişleri Bakanlığı, Diyarbakır ve Bingöl'de 2 bin 103 personelin katılımıyla 'Eren Kış-3 Şehit Jandarma Binbaşı Ercan Kurt Lice-Sağgöze Operasyonu'nun başlatıldığını duyurdu.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "PKK terör örgütünü ülke gündeminden çıkarmak ve bölgede barındığı değerlendirilen teröristleri etkisiz hale getirmek maksadıyla, Diyarbakır ve Bingöl illerinde 'Eren Kış-3 Şehit Jandarma Binbaşı Ercan Kurt Lice-Sağgöze' operasyonu başlatıldı. Operasyonda, jandarman komando, Jandarma Özel Harekat (JÖH), Polis Özel Harekat (PÖH) ve güvenlik korucu timlerinden oluşan 2 bin 103 personel görev alıyor. Yurt içinde terörün tamamen ortadan kaldırılmasına yönelik yürütülen Eren Kış Operasyonları, halkımızın desteği ile inançlı ve kararlı bir şekilde başarı ile devam ediyor" denildi. - ANKARA

Son dakika haber | İçişleri Bakanlığı: Eren Kış-3 Şehit Jandarma Binbaşı Ercan Kurt Lice-Sağgöze Operasyonu başlatıldı

Son dakika haber | İçişleri Bakanlığı: Eren Kış-3 Şehit Jandarma Binbaşı Ercan Kurt Lice-Sağgöze Operasyonu başlatıldı

Son dakika haber | İçişleri Bakanlığı: Eren Kış-3 Şehit Jandarma Binbaşı Ercan Kurt Lice-Sağgöze Operasyonu başlatıldı

Son dakika haber | İçişleri Bakanlığı: Eren Kış-3 Şehit Jandarma Binbaşı Ercan Kurt Lice-Sağgöze Operasyonu başlatıldı

Son dakika haber | İçişleri Bakanlığı: Eren Kış-3 Şehit Jandarma Binbaşı Ercan Kurt Lice-Sağgöze Operasyonu başlatıldı

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