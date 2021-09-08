Son dakika haber! İçişleri Bakanlığı: "Eren-2 Operasyonları kapsamında; Diyarbakır-Dicle ilçesi Kurşunlu Mahallesi kırsalında, İl Jandarma Bölge Komutanlığı...
Son dakika gelişmesine göre İçişleri Bakanlığı: "Eren-2 Operasyonları kapsamında; Diyarbakır-Dicle ilçesi Kurşunlu Mahallesi kırsalında, İl Jandarma Bölge Komutanlığı koordinesinde, Jandarma Komando birliklerince J-SİHA ve Hava Kuvvetlerinin desteğinde icra edilen operasyonda, 2 bölücü örgüt mensubu silahlarıyla...
İçişleri Bakanlığı: "Eren-2 Operasyonları kapsamında; Diyarbakır-Dicle ilçesi Kurşunlu Mahallesi kırsalında, İl Jandarma Bölge Komutanlığı koordinesinde, Jandarma Komando birliklerince J-SİHA ve Hava Kuvvetlerinin desteğinde icra edilen operasyonda, 2 bölücü örgüt mensubu silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirilmiştir." - ANKARA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı