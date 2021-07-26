Son Dakika | Eren-14 operasyonları kapsamında Hakkari'de 2 bölücü terör örgütü üyesi etkisiz hale getirildi
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Son Dakika | Eren-14 operasyonları kapsamında Hakkari'de 2 bölücü terör örgütü üyesi etkisiz hale getirildi

Son Dakika | Eren-14 operasyonları kapsamında Hakkari'de 2 bölücü terör örgütü üyesi etkisiz hale getirildi
Anadolu Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Gelen son dakika haberine göre İçişleri Bakanlığı, Eren-14 operasyonları kapsamında Hakkari'de 2 bölücü terör örgütü üyesinin silahlarıyla etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

İçişleri Bakanlığı, Eren-14 operasyonları kapsamında Hakkari'de 2 bölücü terör örgütü üyesinin silahlarıyla etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Eren-14 operasyonları kapsamında, Hakkari-Merkez ilçesi Kavaklı kırsalında (Kato-Marinos bölgesi), Hakkari İl Jandarma Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğünce gerçekleştirilen müşterek operasyonda, iki bölücü terör örgütü üyesinin silahlarıyla etkisiz hale getirildiği kaydedildi.

Açıklamada, bölgedeki operasyonların sürdüğü belirtildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sertaç Bulur

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Son Dakika | Eren-14 operasyonları kapsamında Hakkari'de 2 bölücü terör örgütü üyesi etkisiz hale getirildi - Haberler
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