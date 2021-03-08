Son dakika haber! İçişleri Bakanlığı: Denetimlerde 3 bin 82 iş yeri/işletmeye uyarı cezası verildi, 3 bin 351 işletme/iş yeri ve kişi hakkında idari işlem uygulandı.
08.03.2021 17:09 | Son Güncelleme: 08.03.2021 17:12
Son dakika haberleri... İçişleri Bakanlığı: Denetimlerde 3 bin 82 iş yeri/işletmeye uyarı cezası verildi, 3 bin 351 işletme/iş yeri ve kişi hakkında idari işlem uygulandı.
İçişleri Bakanlığı: Denetimlerde 3 bin 82 iş yeri/işletmeye uyarı cezası verildi, 3 bin 351 işletme/iş yeri ve kişi hakkında idari işlem uygulandı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Orhan Onur Gemici