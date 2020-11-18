Son dakika haber... İçişleri Bakanlığı, Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'nde alınan kararlar doğrultusunda yeni Kovid-19 tedbirleri uygulanması için valiliklere genelge gönderdi
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Son dakika haber... İçişleri Bakanlığı, Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'nde alınan kararlar doğrultusunda yeni Kovid-19 tedbirleri uygulanması için valiliklere genelge gönderdi

18.11.2020 01:41 | Son Güncelleme: 18.11.2020 01:44
Son dakika haber... İçişleri Bakanlığı, Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'nde alınan kararlar doğrultusunda yeni Kovid-19 tedbirleri uygulanması için valiliklere genelge gönderdi

Son dakika haberine göre İçişleri Bakanlığı, Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'nde alınan kararlar doğrultusunda yeni Kovid-19 tedbirleri uygulanması için valiliklere genelge gönderdi.

İçişleri Bakanlığı, Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'nde alınan kararlar doğrultusunda yeni Kovid-19 tedbirleri uygulanması için valiliklere genelge gönderdi

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Tosun

İlgili Haberler

İçişleri Bakanlığından Covid-19 tedbirleri kapsamında kalabalık cadde ve sokaklarda sigara yasağı
İçişleri Bakanlığından Covid-19 tedbirleri kapsamında kalabalık cadde ve sokaklarda sigara yasağı
Son dakika haberi | Kovid-19 tedbirleri kapsamında sigara içme yasağı denetlendi
Son dakika haberi | Kovid-19 tedbirleri kapsamında sigara içme yasağı denetlendi
Son dakika haberleri | Kovid-19 tedbirleri kapsamında sigara ve maske denetimi yapıldı
Son dakika haberleri | Kovid-19 tedbirleri kapsamında sigara ve maske denetimi yapıldı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Gündem Meral Akşener Vladimir Putin Süleyman Soylu Berat Albayrak Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Berk Oktay Öykü Karayel Acun Ilıcalı Aydemir Akbaş
Spor Mert Günok Ozan Tufan Deniz Türüç Gökhan Gönül Lewis Hamilton
Daha Fazla Kasım Bursa Medya Kabine
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Son dakika haber... İçişleri Bakanlığı, Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'nde alınan kararlar doğrultusunda yeni Kovid-19 tedbirleri uygulanması için valiliklere genelge gönderdi - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 18.11.2020 01:44:25. #1.14#
title