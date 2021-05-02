Son dakika haber | İçişleri Bakanlığı, çalışma izinleri görev belgelerine ilişkin genelge yayımladı

Gelen son dakika haberine göre İÇİŞLERİ Bakanlığı tarafından, çalışma izinleri görev belgelerine ilişkin genelge yayımlandı.

İÇİŞLERİ Bakanlığı tarafından, çalışma izinleri görev belgelerine ilişkin genelge yayımlandı. Genelgede, daha önce elle doldurulan çalışma izin belgelerinin geçerlilik süresi 7 Mayıs 2021 Cuma günü saat 24.00'e kadar uzatıldı.

Genelgeye göre, muafiyet kapsamında olmakla birlikte e-başvuru sistemi üzerinden belge alamayanlar için, daha önceki genelge ile yeni oluşturulan çalışma izni görev belgesi formunun işveren ve çalışan tarafından manuel düzenlenip imza altına alınarak kullanılabilmesine ilişkin süre uzatılarak 7 Mayıs 2021 Cuma günü saat 24.00'e kadar kullanılmasına imkan tanındı.

Genelgede muafiyet kapsamında bulunanlara yönelik 2 ayrı izin sisteminin olduğu hatırlatıldı. Esas yöntem olan e-başvuru sitemi üzerinden 2 Mayıs saat 17.00'ye kadar 2 milyon 677 bin çalışma izni görev belgesinin verildiği, muafiyet kapsamında olmakla birlikte e-başvuru sistemi üzerinden çeşitli nedenlerle belge alamayanlar için ise işveren ve çalışanların taahhütlerinin ve imzalarının bulunduğu, yeni oluşturulan çalışma izni görev belgesi formunun geçerlilik süresinin 7 Mayıs 2021 Cuma günü saat 24.00'e kadar uzatıldığı aktarıldı.Muafiyet alanında olmasına rağmen sistem üzerinden henüz çalışma izni görev belgesi alamayan işyeri sahipleri, kendi nam ve hesabına bağımsız çalışanlar, kendi özel sandıklarına tabi olmaları nedeniyle sosyal güvenlik sisteminde kayıtları bulunmayan bankacılık sektörü çalışanları için de yeni düzenlemenin yapıldığı ve bu amaçla Gelir İdaresi Başkanlığı ve Türkiye Bankalar Birliği başta olmak üzere ilgili kurum ve kuruluşlarca gerekli entegrasyonların sağlandığı bildirildi.

Valiler ve kolluk kuvvetleri tarafından yürütülecek denetim faaliyetlerinde çalışma izni görev belgeleri detaylı olarak kontrole tabi tutulacağı ve herhangi bir suistimalin tespiti halinde taahhütte bulunanlarla ilgili olarak gerekli idari/adli işlemler gerçekleştirileceği ifade edildi.

Haber: Ferhat EKİNCİ/ANKARA,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ferhat EKİNCİ