Son dakika haber: İçişleri Bakanlığı: Bitlis'te etkisiz hale getirilen teröristlerden biri gri listede
Son dakika gündem haberi: İçişleri Bakanlığı, Bitlis'te etkisiz hale getirilen 3 teröristten birinin gri kategoride aranan, örgütün sözde Garzan Eyaleti Tatvan-Hizan sorumlusu "Eriş Garzan" kod adlı Hikmet Gezici olduğunun tespit edildiğini bildirdi.
İçişleri Bakanlığı, Bitlis'te etkisiz hale getirilen 3 teröristten birinin gri kategoride aranan, örgütün sözde Garzan Eyaleti Tatvan-Hizan sorumlusu "Eriş Garzan" kod adlı Hikmet Gezici olduğunun tespit edildiğini bildirdi.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, Eren-11 Operasyonu kapsamında Bitlis-Tatvan kırsalında tespit edilen teröristlere yönelik İl Jandarma Komutanlığına bağlı komando ve özel harekat birlikleriyle operasyon başlatıldığı hatırlatıldı.
Açıklamada, dün düzenlenen operasyonda, 3 teröristin etkisiz hale getirildiği, teröristlerden birinin terörden arananlar listesinde gri kategoride yer alan, örgütün Bitlis kırsalında sözde Garzan Eyaleti Tatvan-Hizan sorumlusu "Eriş Garzan" kod adlı Hikmet Gezici olduğunun tespit edildiği belirtildi.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Ömer Olcay