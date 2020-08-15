Son dakika haber | İçişleri Bakanlığı: "Bitlis kırsalında 13 Ağustos'ta etkisiz hale getirilen 3 teröristten birinin...
Son dakika haberleri... İçişleri Bakanlığı: "Bitlis kırsalında 13 Ağustos'ta etkisiz hale getirilen 3 teröristten birinin Gri Liste'de aranan Sultan Oruç olduğu tespit edildi"
15.08.2020 12:29 | Son Güncelleme: 15.08.2020 13:34
İçişleri Bakanlığı: "Bitlis kırsalında 13 Ağustos'ta etkisiz hale getirilen 3 teröristten birinin Gri Liste'de aranan Sultan Oruç olduğu tespit edildi"
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Kaynak: AA