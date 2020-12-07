Yıldırım operasyonları kapsamında Bingöl'de tespit edilen 6 depo ve 7 sığınakta 135 kilogram esrar ele geçirildi
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Yıldırım operasyonları kapsamında Bingöl'de tespit edilen 6 depo ve 7 sığınakta 135 kilogram esrar ele geçirildi

07.12.2020 11:49 | Son Güncelleme: 07.12.2020 12:24
Yıldırım operasyonları kapsamında Bingöl'de tespit edilen 6 depo ve 7 sığınakta 135 kilogram esrar ele geçirildi

İçişleri Bakanlığı, Yıldırım operasyonları kapsamında Bingöl'de terör örgütünün kullandığı depo ve sığınaklarda 135 kilogram toz esrar ele geçirildiğini açıkladı.

İçişleri Bakanlığı, Yıldırım operasyonları kapsamında Bingöl'de terör örgütünün kullandığı depo ve sığınaklarda 135 kilogram toz esrar ele geçirildiğini açıkladı.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Yıldırım operasyonları kapsamında Bingöl'de, terör örgütünün kış üslenmesini bertaraf etmek amacıyla İl Jandarma Komutanlığınca operasyonlara devam ediliyor.

Genç ilçesi Sağgöze köyü kırsalında 40 tim ve 535 personel ile düzenlenen operasyonda, terör örgütünün kullandığı 6 depo ve 7 sığınak tespit edildi. Buralarda yapılan aramalarda 135 kilogram toz esrar ele geçirildi.

Söz konusu depo ve sığınaklarda ele geçirilen uyuşturucunun yanı sıra 900 adet 7,62 milimetre fişek, 1 el yapımı patlayıcı (EYP) düzeneği, 1 güneş paneli, 1 akü, 10 büyük tüp, 9 küçük tüp ile çok miktarda muhtelif gıda, yaşam ve sağlık malzemesine de el konuldu.

Yıldırım operasyonları kapsamında Bingöl'de tespit edilen 6 depo ve 7 sığınakta 135 kilogram esrar ele geçirildi
Yıldırım operasyonları kapsamında Bingöl'de tespit edilen 6 depo ve 7 sığınakta 135 kilogram esrar ele geçirildi
Yıldırım operasyonları kapsamında Bingöl'de tespit edilen 6 depo ve 7 sığınakta 135 kilogram esrar ele geçirildi
Yıldırım operasyonları kapsamında Bingöl'de tespit edilen 6 depo ve 7 sığınakta 135 kilogram esrar ele geçirildi
Yıldırım operasyonları kapsamında Bingöl'de tespit edilen 6 depo ve 7 sığınakta 135 kilogram esrar ele geçirildi
Yıldırım operasyonları kapsamında Bingöl'de tespit edilen 6 depo ve 7 sığınakta 135 kilogram esrar ele geçirildi
Yıldırım operasyonları kapsamında Bingöl'de tespit edilen 6 depo ve 7 sığınakta 135 kilogram esrar ele geçirildi
Yıldırım operasyonları kapsamında Bingöl'de tespit edilen 6 depo ve 7 sığınakta 135 kilogram esrar ele geçirildi

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sertaç Bulur

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