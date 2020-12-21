Son dakika haber: İçişleri Bakanlığı, bazı otel ve konaklama tesislerinin yemekli ve müzikli yılbaşı paketleri satması üzerine valiliklere genelge gönderdi.
21.12.2020 18:25 | Son Güncelleme: 21.12.2020 18:25
Son dakika gündem haberine göre İçişleri Bakanlığı, bazı otel ve konaklama tesislerinin yemekli ve müzikli yılbaşı paketleri satması üzerine valiliklere genelge gönderdi.
İçişleri Bakanlığı, bazı otel ve konaklama tesislerinin yemekli ve müzikli yılbaşı paketleri satması üzerine valiliklere genelge gönderdi.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Zafer Fatih Beyaz