Son dakika haber: İçişleri Bakanlığı, bazı otel ve konaklama tesislerinin yemekli ve müzikli yılbaşı paketleri satması üzerine valiliklere genelge gönderdi.

Son dakika gündem haberine göre İçişleri Bakanlığı, bazı otel ve konaklama tesislerinin yemekli ve müzikli yılbaşı paketleri satması üzerine valiliklere genelge gönderdi.