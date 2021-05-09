İçişleri Bakanlığı açıkladı: Etkisiz hale getirilen terörist sayısı 7'ye yükseldi
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İçişleri Bakanlığı açıkladı: Etkisiz hale getirilen terörist sayısı 7'ye yükseldi

İçişleri Bakanlığı açıkladı: Etkisiz hale getirilen terörist sayısı 7'ye yükseldi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

İçişleri Bakanlığı, Mardin-Nusaybin ilçesi Bagok bölgesinde devam eden operasyonda etkisiz hale getirilen terörist sayısının 7'ye yükseldiğini açıkladı.

İçişleri Bakanlığı, Mardin-Nusaybin ilçesi Bagok bölgesinde devam eden operasyonda etkisiz hale getirilen terörist sayısının 7'ye yükseldiğini açıkladı.

Eren 5 Operasyonları kapsamında, Mardin-Nusaybin ilçesi Bagok bölgesinde, Jandarma Komutanlığına bağlı Jandarma Komando ve JÖH birliklerince devam eden operasyonda; etkisiz hale getirilen terörist sayısı 7'ye yükseldi. Bölgede operasyonlar devam ediyor.

-İHA-

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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