Ülke genelinde yarın kapsamlı korona virüs denetimi gerçekleştirilecek

İçişleri Bakanlığı, 81 il valiliğine yarın gerçekleştirilecek korona virüs denetimleriyle ilgili genelge gönderdi.

İçişleri Bakanlığı, 81 il valiliğine yarın gerçekleştirilecek korona virüs denetimleriyle ilgili genelge gönderdi. Genelgede, korona virüs salgınıyla mücadelede içerisinde bulunulan kontrollü sosyal hayat döneminde temel prensipler olan temizlik, maske ve mesafe kurallarının yanı sıra tüm iş kolları ve yaşam alanları için belirlenen tedbirlere uyulması ve vali/kaymakamlar koordinasyonunda sürdürülen denetim faaliyetlerinin salgınla mücadelede başarı açısından büyük önem taşıdığına vurgu yapıldı.

İçişleri Bakanlığınca yarın gerçekleştirilecek korona virüs denetimleriyle ilgili 81 il valiliğine gönderilen genelgede, bugüne kadar sahada gerçekleştirilen ve kamuoyunda görünürlüğü yüksek olan denetim faaliyetlerinin toplumda hastalığa karşı bilinç oluşturulması ve tedbirlere uymayanlara yaptırım uygulanmasının salgınla mücadeleye önemli katkı sunduğu ifade edildi. Genelgede yarın gerçekleştirilecek denetimlerin kapsamıyla ilgili de bilgilere de yer verildi. Buna göre 16 Ekim Cuma günü tüm il ve ilçelerde, bizzat valiler, kaymakamlar, belediye başkanları, ilgili kamu kurum ve kuruluşlarının yöneticileri ve personeli, köy/mahalle muhtarları, meslek odaları, genel kolluk birimleri (polis, jandarma, sahil güvenlik) ve özel kolluk görevlilerinin (zabıta, özel güvenlik vb.) katılımıyla oluşturulan ekipler tarafından "Sağlık için Hepimiz için" mottosu ile yaşamın tüm alanlarını kapsayacak şekilde genel denetimler gerçekleştirilecek. Denetimler vatandaşların yoğun olarak bulunduğu başta şehir içi ve şehirlerarası toplu ulaşım araçları ile lokanta, kafe, restoranlar olmak üzere, konaklama tesisleri, alışveriş merkezleri, pazar yerleri, sosyete pazarları, kahvehane, kıraathane, çay bahçesi, nikah merasimi şeklinde yapılan düğün törenleri, berber/kuaför/güzellik merkezleri, internet kafe/salon ve elektronik oyun yerleri, otogarlar, ticari taksiler, taksi durakları, park/piknik alanları, lunapark/tematik parklar ve bilumum yaşam alanlarını (plajlar, cadde ve sokaklar vb.) kapsayacak şekilde planlanacak. Denetimler vatandaşların gün içerisinde toplu olarak bulundukları ana caddeler, alışveriş yerleri, park ve bahçeler, otogarlar vb. kalabalık yerlerde yoğunlaştırılacak. Denetimlerde gece kulübü, pavyon, bar, birahane gibi genelgeler çerçevesinde faaliyetlerine izin verilmeyen iş yerlerinin fiilen açık tutulup tutulmadıkları, 24.00'ten sonra müzik yayını yapılıp yapılmadığı ve şehirlerarası toplu ulaşımda HES Kodu zorunluluğuna uyulup uyulmadığı hususlarına ağırlık verilecek. Okulların kademeli olarak açılması sebebiyle okulların çevresindeki kafe, restoran, internet kafe vb. yerler ile okul servislerinin denetlenmesi konusunda özen gösterilecek. Denetim faaliyetleri şu esaslar çerçevesinde yerine getirilecek:

"- Denetim ekipleri her bir iş kolu ya da mekanın uzmanlık bilgisi göz önünde bulundurularak ilgili kamu kurum ve kuruluşları (kolluk, yerel yönetimler, il/ilçe müdürlükleri vb.), köy/mahalle muhtarları ile meslek odalarının temsilcilerinden oluşacak şekilde belirlenecek.

Denetimlerde vatandaşlarımızın kalabalıklar halinde bir araya gelebildikleri etkinlik (nikah merasimi şeklindeki düğün, nikah, cenaze, taziye vb.) ve yerlerde (plajlar, cadde ve sokaklar, park alanları vb.) temizlik, maske ve fiziki mesafe kurallarına uyulup uyulmadığına özellikle dikkat edilecek.

Denetim faaliyetlerinin etkinliği ve görünürlüğü en üst seviyede tutulacak.

Denetimler sırasında vatandaşlarımıza yönelik rehberlik edici ve bilinçlendirmeye yönelik faaliyetlere ağırlık verilecek.

Hemen giderilebilir nitelikte anlık uygulamalardan kaynaklı süreklilik taşımayan aykırılıklar için birinci ihlalde uyarı, ikinci ihlalde idari para cezası, işyeri, ticari taksi ve toplu ulaşım araçları için üçüncü ihlalde 1 gün, dördüncü ihlalde 3 gün şeklinde faaliyet durdurma cezası teklifleri mülki idare amirine iletilecek.

Halk sağlığı açısından ciddi anlamda risk oluşturan ve süreklilik oluşturan ya da kurallara/önlemlere aykırı davranışlarda ısrar edilen aykırılıklar için ise İl/İlçe Umumi Hıfzıssıhha Kurullarınca belirlenecek cezalar mülki idare amirlerince uygulanacak.

Denetimlerde Sağlık Bakanlığı Salgın Çalışma ve Yönetim Rehberi ve daha önce denetimler ile ilgili gönderilen genelge eklerinde yer alan formlardan yararlanılacak."

Genelgede, vali ve kaymakamlar tarafından yerel yönetimler, genel kolluk kuvvetleri, kamu kurum ve kuruluşları, köy/mahalle muhtarları ile meslek odaları arasında koordinasyonun sağlanarak gerekli planlamaların yapılması ve uygulamada herhangi bir aksaklığa meydan verilmemesi istendi.

(İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Orhan Onur Gemici